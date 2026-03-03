Français
مدير التجارة بباجة: جميع المواد الأساسية متوفرة وضخ كميات استثنائية من السكر والقهوة في الأسواق [فيديو]

كشف المدير الجهوي للتجارة بباجة عماد صنديد ، في تصريح لمراسل “تونس الرقمية”، أنه تمّ تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وذلك في إطار ضمان انتظام التزويد والتصدي لكل الإخلالات التي قد تمسّ من شفافية المعاملات التجارية.

وأوضح صنديد أنّ الأسواق تشهد وفرة في أغلب المواد الغذائية الأساسية، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الديوان الوطني للتجارة بخصوص المخزونات التعديلية الاستراتيجية، بما يضمن توفير الكميات اللازمة لتلبية حاجيات المواطنين خلال هذا الشهر.

وأضاف أنّه تم تأمين كميات هامة من مادة السكر لفائدة حرفيي إعداد “المخارق” و”الزلابية” التي تتميّز بها الجهة، إلى جانب توفير الفارينة الرفيعة والسميد والزيوت والسكر المخصص للاستعمال الحرفي.

كما تم، وفق المصدر ذاته، ضخ كميات استثنائية من القهوة والسكر العائلي بمختلف المسالك التجارية، مؤكداً أنّ أغلب المواد الأساسية متوفرة حالياً بالأسواق، في ظل متابعة يومية لوضعية التزويد وتطور نسق الاستهلاك خلال شهر الصيام.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصالح التجارة على تأمين استقرار السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في فترة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسق الاستهلاك.

