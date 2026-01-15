Français
مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)

أكد الدكتور حاتم الشريف، المدير الجهوي للصحة بصفاقس، أنّ التنسيق مع وزارة الصحة يتمّ بصفة شبه يومية لمتابعة مستجدّات الوضع الوبائي بالجهة، خاصة خلال الفترة الشتوية التي تشهد عادة ارتفاعًا في حالات الإصابة بـنزلات البرد.

وأوضح الشريف أنّ عددًا كبيرًا من المواطنين توافدوا في الأيام الأخيرة على المستشفيات بصفاقس بسبب نزلات البرد الموسمية، مؤكّدًا أنّ معظم الحالات عادية ولا تمثّل خطرًا صحيًا في حدّ ذاتها. وبيّن أنّ الإشكال الأساسي يخصّ أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، إذ قد تتطلّب حالتهم أحيانًا الإيواء بالأقسام الاستشفائية ومتابعة طبية أدق.

خطة جهوية لرفع طاقة الاستيعاب

أشار المدير الجهوي للصحة إلى اعتماد استراتيجية جهوية تهدف إلى رفع طاقة الاستيعاب للحالات التي تستوجب الإقامة بالمستشفى، عبر توجيهها إلى أقسام أخرى عند الحاجة، مثل قسم الجلدية وقسم الأمراض السارية وغيرها.

ضغط على الاستعجالي وحلّ مرتقب

أكد الشريف تسجيل ضغط كبير على مستوى قسم الاستعجالي، مشيرًا إلى أنّ قرار وزير الصحة بإحداث مستشفى جهوي بقرمدة من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء على مصالح الاستعجالي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.

 

