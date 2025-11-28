Français
مدير مكتب زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن أراض لروسيا مقابل السلام’’

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجلة ذي أتلانتيك الأمريكية إنّ الرّئيس لن يوافق على التخلي عن أراض لروسيا مقابل السلام.

وأضاف في مقابلة نُشرت اليوم الخميس “ما دام زيلينسكي رئيسا، ينبغي ألا يعول أحد على تخليه عن أراض… فهو لن يتنازل عن أراضينا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني اليوم “إن الوفدين الأوكراني والأمريكي سيجتمعان قريبا للعمل على صيغة خضعت للنقاش في محادثات بجنيف تستهدف إحلال السلام وتوفير ضمانات أمنية لكييف”.

وأضاف في كلمته المسائية المصورة “سيجتمع فريقنا مع ممثلين أمريكيين في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة تقريب (المواقف بشأن) النقاط التي توصلنا إليها نتيجة (المحادثات في) جنيف في شكل يقودنا على طريق السلام والضمانات الأمنية”.

وأردف “سيكون هناك اجتماع للوفدين. وسيكون الوفد الأوكراني مستعدا استعدادا جيدا وسيركز على العمل الهادف”.

