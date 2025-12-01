مدينة الثقافة تحتضن غدًا حفل الإعلان عن الفائزين في المناظرة التونسية للمنتجات المحلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستعد مدينة الثقافة بتونس العاصمة لاحتضان فعاليات الإعلان عن نتائج الدورة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية، وذلك يوم غد الثلاثاء 2 ديسمبر. ويُنتظر أن يكشف الحفل عن المنتجات المتوّجة في هذه التظاهرة الوطنية التي تُعنى بإبراز جودة الإنتاج المحلي.

وانطلقت فعاليات هذه الدورة يوم 18 نوفمبر 2025، لتتواصل على مدى ثلاثة أيام إلى 20 من الشهر نفسه، بهدف التعريف بالمنتجات التونسية ذات الجودة العالية المنتشرة في مختلف جهات البلاد، إلى جانب دعم مسارات ترويجها داخل تونس وخارجها.

وقد شارك في جلسات التذوق لجان تضم خبراء في المجال ومنتجين ومستهلكين، الذين ساهموا في تقييم المنتجات المشاركة واختيار الأفضل منها للتتويج.

المصدر: وات

