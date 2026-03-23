مدينة العلوم بتونس: تنظيم ورشة عمل غدا في الإسعافات الأولية لفائدة الأطفال

تُنظم مدينة العلوم بتونس يوم غد الثلاثاء 24 مارس 2026، ورشة عمل تفاعلية مخصصة للإسعافات الأولية لفائدة الأطفال بقاعة أبي فهر بمقر المدينة بالعاصمة.

وتستهدف الورشة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة، حيث سيشرف على تأطيرها مختص في الإسعافات الأولية لتقديم دروس نظرية وتطبيقية حول كيفية التعامل مع الحوادث البسيطة والإجراءات السليمة الواجب اتباعها.

وتهدف هذه المبادرة، إلى نشر ثقافة السلامة والوقاية بين الناشئة، وتدريب المشاركين على المبادئ الأساسية للتدخل الأولي في حالات الطوارئ بأسلوب مبسط يتناسب مع مداركهم.

كما أعلنت مدينة العلوم أن المشاركة في هذه الورشة ستكون مجانية بالكامل مع اشتراط التسجيل المسبق لدى مكتب الاستقبال بالمدينة لضمان حسن التنظيم.

ويتضمن برنامج التظاهرة، إلى جانب الجوانب التكوينية، فقرات تنشيطية ومسابقات متنوعة، حيث سيتم في ختام الورشة توزيع جوائز قيمة على الأطفال المشاركين تشجيعاً لهم على الانخراط في مثل هذه الأنشطة التوعوية.

