مدينة العلوم تنظم الدورة الثانية ليوم الفيلم الوثائقي التونسي

تنظم مدينة العلوم بتونس يوم السبت 28 مارس الجاري فعاليات الدورة الثانية لـ “يوم الفيلم الوثائقي التونسي”، وذلك بقاعة الخوارزمي انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

و تتنزل هذه التظاهرة في إطار البرنامج العلمي لمدينة العلوم خلال السنة الحالية (2026).

و هي تهدف بالخصوص إلى تسليط الضوء على مجموعة من الأفلام الوثائقية التونسية التي تتناول قضايا أساسية من بينها البيئة والتراث والتنمية الحضرية، وذلك من خلال مقاربات سردية تعكس تحولات المجتمع التونسي وعلاقته بمجاله الترابي.

و ترتكز برمجة هذه الدورة على تقديم مسار سردي يبدأ باستكشاف المجال الترابي وجذوره التاريخية، مرورا بالممارسات الثقافية والعلاقات بين المجتمعات ومواردها الطبيعية، وصولا إلى التحولات الراهنة التي يعرفها التراب الوطني.

و يتضمن البرنامج عرض 7 أفلام وثائقية لمخرجين تونسيين وهي “حديث القرى الأمازيغية” و”حديث الصخور” و”الشتيوة” للمخرج عبد الحق الطرشوني، و”رايس الأبحار” و”الحلفاء مثل الذهب” للمخرج هشام بن عمار، و”الزريعة” للمخرجة فتحية خذير و”التهيئة العمرانية لمدينة تونس” للمخرج محمد صالح العرقي وهو عمل من إنتاج وكالة التهيئة العمرانية لتونس الكبرى.

و يُفتح هذا الحدث أمام العموم، إلى جانب المهنيين والباحثين والمهتمين بالسينما الوثائقية، وذلك بهدف تثمين الإنتاج الوثائقي التونسي و تشجيع الحوار بين المخرجين والجمهور وتعزيز التفكير في القضايا الثقافية والتاريخية والبيئية والمجالية التي تهمّ البلاد.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

346
اقتصاد وأعمال

مليون دولار في الدقيقة : الحرب على إيران تُغرق أمريكا في فخ مالي و سياسي

332
الأخبار

حين يستبدل ترامب إيران بالعدو الداخلي
313
أخر الأخبار

كأس تونس – الدور السادس عشر : نتائج الأحد وبرنامج مقابلات الإثنين
294
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تُوضّح أسباب رفض تأمين السيارات القديمة
284
الأخبار

إيران تقصف ديمونا الإسرائيلية و إصابات بالجملة
282
اقتصاد وأعمال

تونس استقطبت أكثر من 3500 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية سنة 2025
279
الأخبار

وزارة التربية : برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المناطق الريفية و الأحياء الشعبية خلال عطلة الربيع
250
الأخبار

كأس تونس : قمّة مشوقة اليوم بين الإتحاد المنستيري و النادي الإفريقي
242
الأخبار

بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين تونس و مقاطعة شمال الراين-فستفاليا الألمانية
225
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية توضح الاجراءات الجبائية الجديدة لتخفيف كلفة المشاريع العمومية الكبرى في 2026

