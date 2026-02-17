مدينة العلوم: فلكيّا الخميس أوّل أيام رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم سارة السنوسي في تصريحات إعلاميّة اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 أنّه وفق الحسابات الفلكيّة وباحتساب كيفية دوران القمر حول الأرض وبداية الشهر القمري أو ما يسمّى الاقتران المركزي، فسيكون يوم الأربعاء 18 فيفري هو المتمّم لشهر شعبان وبالتالي يوم الخميس 19 فيفري هو فاتح شهر رمضان المبارك.

وكشفت أن الاقتران المركزي سيكون اليوم في حدود الساعة 13:01 وستتمّ أيضا متابعة وضعية القمر عند غروب الشمس في تونس عند الساعة 18:02.

وللتذكير يبقى ديوان الإفتاء هي الجهة الرسمية الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن دخول الأشهر القمرية.

وللإشارة ستُجرى عملية تحرّي هلال شهر رمضان المعظم بعد غروب شمس اليوم.

وستجتمع لجان الرصد، المتكونة من إطارات من المعهد الوطني للرصد الجوي إطارات من وزارة الشؤون الدينية، في نقاط الرصد التالية حسب الأقاليم للإشراف على العملية:

الإقليم الأول: ولاية الكاف – محطة الرصد الجوي بالكاف.

الإقليم الثاني: ولاية تونس – هضبة سيدي بالحسن الشاذلي.

الإقليم الثالث: ولاية القيروان – محطة الرصد الجوي بالقيروان.

الإقليم الرابع: ولاية توزر – محطة الرصد الجوي بتوزر.

الإقليم الخامس: ولاية مدنين – سيدي جمور بجزيرة جربة.

