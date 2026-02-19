مدينة صفاقس: إمساكية رمضان 2026

|اليوم
|التاريخ الميلادي
|يوم الأسبوع
|الإمساك
|الإفطار
|1
|19/02
|الخميس
|05:23
|18:06
|2
|20/02
|الجمعة
|05:22
|18:07
|3
|21/02
|السبت
|05:21
|18:08
|4
|22/02
|الاحد
|05:20
|18:09
|5
|23/02
|الاثنين
|05:19
|18:10
|6
|24/02
|الثلاثاء
|05:18
|18:11
|7
|25/02
|الاربعاء
|05:17
|18:12
|8
|26/02
|الخميس
|05:16
|18:13
|9
|27/02
|الجمعة
|05:14
|18:14
|10
|28/02
|السبت
|05:13
|18:15
|11
|01/03
|الاحد
|05:12
|18:15
|12
|02/03
|الاثنين
|05:11
|18:16
|13
|03/03
|الثلاثاء
|05:09
|18:17
|14
|04/03
|الاربعاء
|05:08
|18:18
|15
|05/03
|الخميس
|05:07
|18:19
|16
|06/03
|الجمعة
|05:06
|18:20
|17
|07/03
|السبت
|05:04
|18:21
|18
|08/03
|الاحد
|05:03
|18:21
|19
|09/03
|الاثنين
|05:02
|18:22
|20
|10/03
|الثلاثاء
|05:00
|18:23
|21
|11/03
|الاربعاء
|04:59
|18:24
|22
|12/03
|الخميس
|04:57
|18:25
|23
|13/03
|الجمعة
|04:56
|18:26
|24
|14/03
|السبت
|04:55
|18:26
|25
|15/03
|الاحد
|04:53
|18:27
|26
|16/03
|الاثنين
|04:52
|18:28
|27
|17/03
|الثلاثاء
|04:50
|18:29
|28
|18/03
|الاربعاء
|04:49
|18:30
|29
|19/03
|الخميس
|04:47
|18:30
|30
|20/03
|الجمعة
|04:46
|18:31
