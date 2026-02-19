مدينة صفاقس: إمساكية رمضان 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اليوم التاريخ الميلادي يوم الأسبوع الإمساك الإفطار 1 19/02 الخميس 05:23 18:06 2 20/02 الجمعة 05:22 18:07 3 21/02 السبت 05:21 18:08 4 22/02 الاحد 05:20 18:09 5 23/02 الاثنين 05:19 18:10 6 24/02 الثلاثاء 05:18 18:11 7 25/02 الاربعاء 05:17 18:12 8 26/02 الخميس 05:16 18:13 9 27/02 الجمعة 05:14 18:14 10 28/02 السبت 05:13 18:15 11 01/03 الاحد 05:12 18:15 12 02/03 الاثنين 05:11 18:16 13 03/03 الثلاثاء 05:09 18:17 14 04/03 الاربعاء 05:08 18:18 15 05/03 الخميس 05:07 18:19 16 06/03 الجمعة 05:06 18:20 17 07/03 السبت 05:04 18:21 18 08/03 الاحد 05:03 18:21 19 09/03 الاثنين 05:02 18:22 20 10/03 الثلاثاء 05:00 18:23 21 11/03 الاربعاء 04:59 18:24 22 12/03 الخميس 04:57 18:25 23 13/03 الجمعة 04:56 18:26 24 14/03 السبت 04:55 18:26 25 15/03 الاحد 04:53 18:27 26 16/03 الاثنين 04:52 18:28 27 17/03 الثلاثاء 04:50 18:29 28 18/03 الاربعاء 04:49 18:30 29 19/03 الخميس 04:47 18:30 30 20/03 الجمعة 04:46 18:31

