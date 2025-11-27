مرصد سلامة المرور يحذّر: طرق خطرة وتقلبات جوية تستوجب أقصى درجات الحذر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم الخميس بلاغًا دعا فيه مستعملي الطريق إلى الالتزام بجملة من إجراءات السلامة، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد وما يصاحبها من مخاطر على حركة السير.

أمطار وثلوج ورياح قوية

وأوضح المرصد أن البلاد تشهد أمطارًا متفرقة تكون أحيانًا رعدية وغزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي، مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية الغربية. كما تهبّ رياح شمالية غربية قوية نسبيًا إلى قوية بالشمال والوسط والمناطق الساحلية، مما يرفع من مستوى الخطر على الطرقات.

توصيات عاجلة لمستعملي الطريق

ودعا المرصد جميع السائقين إلى مضاعفة الحذر وتطبيق إجراءات السلامة التالية:

التخفيف من السرعة وتكييفها مع حالة الطقس.

وتكييفها مع حالة الطقس. مضاعفة مسافة الأمان لتفادي الاصطدام.

لتفادي الاصطدام. عدم المجازفة بعبور الأودية أو المناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه.

أو المناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه. تفقد الماسحات والأضواء والتأكد من نجاعتها.

والتأكد من نجاعتها. تجنب الفرملة المفاجئة لمنع الانزلاق المائي.

مناطق منخفضة ورؤية ضعيفة: ماذا تفعل؟

وأوصى المرصد أيضًا بـ:

تجنب المناطق المنخفضة التي قد تتجمع فيها المياه بسرعة.

التي قد تتجمع فيها المياه بسرعة. البحث عن مكان آمن للتوقف في حال انعدام الرؤية.

في حال انعدام الرؤية. تشغيل الأضواء الرباعية عند ضعف الرؤية.

عند ضعف الرؤية. الانتباه لهبّات الرياح القوية التي قد تؤثر على توازن المركبات.

التي قد تؤثر على توازن المركبات. التأكد من شحن الهاتف قبل الانطلاق.

قبل الانطلاق. المغادرة مبكرًا أو تأجيل المواعيد خصوصًا في مناطق أقصى الشمال حيث تشتد التقلبات الجوية.

ويؤكد المرصد الوطني لسلامة المرور أن الحيطة والحذر هما السبيل الأفضل للحد من الحوادث خلال هذه الفترة التي تتسم بظروف مناخية صعبة.

