مرصد سلامة المرور يحذّر مستعملي الطّريق من ضباب كثيف يحجب الرؤية

حذّر المرصد الوطني لسلامة المرور من صعوبة السياقة في ظل انتشار ضباب كثيف يتميز به الطقس خلال الأيام الحالية مما يتسبب أحيانا في انعدام الرؤية داعيا إلى الالتزام بجملة من النصائح للحفاظ على السلامة الجسدية لمستعملي الطريق.

وأوصى المرصد في بلاغ له اليوم الاربعاء، بتشغيل مصباح الضباب (anti brouillard ) والأضواء المنخفضة

وشدد المرصد على ضرورة تفادي السياقة بسرعة في ظل وجود ضباب كثيف حتى يتسنى للسائق الفرملة واستخدام المكابح في الوقت المناسب، داعيا إلى مضاعفة مسافة الأمان والابتعاد عن بمسافة كبيرة عن بقية السيارات تفاديا لفرضية الانزلاق المفاجئة .

وأوصى باتباع الخطوط البيضاء على حاشية الطريق لتفادي الخروج عن المسار، مؤكدا على ضرورة التركيز التام وعدم تشتيت الانتباه عبر استخدام الهاتف.

وذكر المرصد بأن المجاوزة في الضباب هي من أكبر التجاوزات بالنظر إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذا السلوك في الطريق في ظل رؤية أفقية شبه منعدمة، داعيا إلى ملازمة اليمين إلى حين انقشاع الضباب وتوضح الرؤية

