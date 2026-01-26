Français
الأخبار

مرصد سلامة المرور يدعو إلى الحذر والانتباه تزامنا مع هبوب رياح قوية

مرصد سلامة المرور يدعو إلى الحذر والانتباه تزامنا مع هبوب رياح قوية

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطّريق إلى اتباع جملة من النّصائح والتّدابير، نظرا لسوء الأحوال الجوّية وحالة الطّقس التّي تتميز بهبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية بأغلب الجهات وتكون قوية جدا تصل إلى حدود 100 كلم/س في شكل هبات خاصة قرب السّواحل وبمرتفعات القصرين وسليانة وبجهة سيدي بوزيد كما تكون هذه الرياح مثيرة للرّمال والأتربة بالجنوب.

وفي بلاغ له اليوم الإثنين 26 جانفي 2026، دعا المرصد إلى متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية قبل الخروج وتأجيل التنقل غير الضروري إذا كانت الرياح قوية جدا، علاوة على الانتباه للأجسام المتطايرة مثل الأكياس أو الأغصان.

وقدّم المرصد جملة من النصائح تتمثل في ضرورة، خفض السرعة مبينا أن الرياح القوية قد تدفع السيارة فجأة، خاصة عند تجاوز الشاحنات أو على الجسور.

ودعا المرصد إلى إغلاق النوافذ وتشغيل التكييف على وضع تدوير داخلي لتجنب دخول الغبار إلى السيارة وتشديد القبضة على المقود لتفادي الانحراف عند هبوب رياح جانبية.

ومن بين التوصيات كذلك الحذر عند المجاوزة بالنظر إلى أن العربات الكبيرة قد تحجب الرياح ثم تطلقها فجأة عند تجاوزها، إضافة إلى الدعوة إلى تجنب الحمولة الزائدة أو غير المثبتة.

كما توجه المرصد بعدة نصائح لمستعملي الدراجات تتمثل في:

– ارتداء خوذة محكمة

– الابتعاد عن حافة الطريق

– تجنب الطرقات المفتوحة مثل الجسور أو المناطق الساحلية حيث تكون الرياح أشد

– اختيار طرقات أقل تعرضا للعواصف الرملية مثل الشوارع الداخلية بدلاً من الطرقات المفتوحة

– تجنب القيادة في ساعات الذروة للعواصف

– ضرورة إشعال الأضواء الأمامية والخلفية ليلا ونهارا

وطالب المرصد الوطني لسلامة المرور المترجلين بــ:

– الابتعاد عن الأشجار واللوحات الإشهارية

– الحذر عند عبور الطريق

– تجنب المظلات: (قد تنقلب وتُعرّض المترجل للخطر)

تعليقات

