مرصد سلامة المرور يصدر جملة من التوصيات لمستعملي الطريق

أصدر المرصد الوطني لسلامة المرور جملة من التوصيات لمستعملي الطريق، وذلك تبعا لتقلبات الطقس المنتظرة، مع أمطار رعدية غزيرة خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، و وصول الثلوج لأقصى الشمال الغربي. ​

و دعا المرصد في بلاغ له مساء اليوم الأحد، إلى تخفيف السرعة عند القيادة أثناء تساقط الثلوج أو وجود الجليد، مع ترك مسافة أمان كافية (ضعف المسافة العادية) لتجنب الانزلاق، وتجنب الضغط المفاجئ والقوي على الفرامل، والتأكد من اشتغال أضواء الضباب ومساحات الزجاج، وذلك بعد إزالة الثلوج المتراكمة على السطح والنوافذ قبل الانطلاق.

​ وبخصوص المناطق الساحلية التي يتوقع نزول أمطار غزيرة بها، أوصى المرصد بتجنب المجازفة بعبور الأودية أو تجمعات المياه الكبيرة مهما كانت قوة السيارة، والحذر من “الانزلاق المائي” خاصة في المنعرجات.

و ذكّر المرصد الوطني لسلامة المرور، بضرورة التثبت من حالة العجلات وضغط الهواء، قبل الخروج، والتأكد من وجود كمية كافية من الوقود وشحن الهاتف الجوال، وأخذ غطاء دافئ والقليل من الماء تحسبا لحدوث تعطل مروري.

