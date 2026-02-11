مرصد سلامة المرور يقدّم نصائح لمستعملي الطّريق تحسّباً للتقلّبات الجوية المنتظرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد بلاغ للمرصد الوطني لسلامة المرور بأنّ البلاد ستشهد يوم غد الخميس تقلبات جوية هامة تشمل رياحاً قوية جداً تصل سرعتها الى 100 كلم في الساعة وتكون مثيرة للرّمال والأتربة بالحنوب وأمطاراً رعدية أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

و بيّن المرصد أنّ الولايات المعنية بهذه التّقلبات الجوية، هي ولايات زغوان و تونس الكبرى و نابل و جندوبة و الكاف و سليانة و المنستير و المهدية و القيروان و سيدي بوزيد وقفصة و توزر و قبلي و صفاقس و مدنين و القصرين و تطاوين و باجة و قابس و بنزرت و سوسة.

و بما أن الرياح ستكون قوية جداً، نصح المرصد الوطني لسلامة المرور بتخفيض السرعة بشكل ملحوظ لتسهيل التحكم في العربة وتفادي انحرافها بفعل قوة الرياح والحذر عند المجاوزة، خاصة عند تجاوز الشاحنات الثقيلة والحافلات، لأن “التيار الهوائي” قد يخل بتوازن السيارة، وشدّد على أهمية مسك المقود بكلتا اليدين بإحكام للسيطرة على السيارة أثناء “الهبات” القوية.

كما دعا إلى تجنّب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة و الأعمدة الكهربائية أو اللوحات الإشهارية الآيلة للسقوط.

و حذّر مستعملي الطريق في الجنوب من انخفاض الرؤية بسبب الرمال والأتربة المثارة.

و نظراً لتوقع نزول أمطار رعدية غزيرة أحياناً مع تساقط البرد بداية من يوم غد الخميس، دعا المرصد مستعملي الطريق إلى تشغيل الأضواء حتى في النهار لجميع العربات بما في ذلك الدراجات النارية لتحسين الرؤية و لتكون مرئياً للآخرين، فضلا عن مضاعفة مسافة الأمان، مبرزا أنّ الطريق المبلل (أو الذي به “تبروري”) يزيد من مسافة الكبح ويسبب الانزلاق، بالإضافة إلى النصح بتجنب الفرملة المفاجئة واستعمال الغيارات العكسية (Frein moteur) لتخفيف السرعة تدريجياً، والتشديد على ضرورة التحلّي بالتركيز التام وعدم استعمال الهاتف الجوال.

كما دعا إلى تجنّب شقّ الاودية، إذ قد يكون منسوب المياه مرتفعا وتجنب المناطق المنخفضة وعدم المغامرة بعبورها نظرا إلى أنه مع الأمطار “الغزيرة جداً” يرتفع خطر تجمع المياه بسرعة، بالإضافة إلى أهمية تجنب برك المياه التي قد تخفي حفرا .

و نصح المرصد الوطني لسلامة المرور بالبحث عن مكان آمن للتوقف عند انعدام الرؤية بسبب التساقط الكثيف للمطر أو البرد.

كما وضع المرصد أرقام وحدات الحرس الوطني وشرطة النّجدة والحماية المدنيّة للاتصال في حال التّعرض لأي خطر، وهي الأرقام التالية:

193 وحدات الحرس الوطني

197 وحدات شرطة النجدة

198 الحماية المدنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



