مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]

قد يواجه مرضى كرون تحديات صحية خلال شهر رمضان، خاصة عند الصيام لساعات طويلة. وفي هذا الإطار، قدمت أخصائية التغذية غالية العطواني جملة من النصائح الغذائية لمرضى كرون الذين سمح لهم أطباؤهم بالصيام، وذلك خلال تدخلها على تونس الرقمية .

وأوضحت أن أولى النصائح تتمثل في تأخير وجبة السحور قدر الإمكان حتى يتمكن الجسم من الاستفادة لأطول مدة ممكنة من العناصر الغذائية والطاقة خلال ساعات الصيام. كما شددت على ضرورة أن تكون وجبة السحور متوازنة وغنية بالطاقة، مع التركيز على أطعمة مثل التمر، الموز، والشوفان لما توفره من طاقة تساعد الجسم على التحمل خلال النهار.

كما نصحت الأخصائية بضرورة التقليل قدر الإمكان من القهوة والشاي خلال السحور، نظراً لدورهما في زيادة فقدان السوائل، ما قد يؤدي إلى الجفاف خلال ساعات الصيام.

الإفطار… خطوة بخطوة

وبخصوص وجبة الإفطار، أكدت العطواني على أهمية التدرج في تناول الطعام لتجنب إرهاق الجهاز الهضمي، خاصة لدى مرضى كرون. وينصح بالبدء بـ كأس من الماء مع بضع تمرات، ثم الانتقال إلى الحساء.

بعد ذلك يمكن تناول الوجبة الرئيسية التي يفضل أن تكون متوازنة، وتشمل:

النشويات مثل الأرز أو الخبز الأبيض

البروتينات مثل اللحوم البيضاء أو البيض

الخضروات المطهية الغنية بالألياف مثل الخضار المطهوة على البخار أو في الفرن

وجبات خفيفة صحية خلال المساء

كما يمكن لمرضى كرون تناول وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، مثل:

مهروس التفاح

موز مع حليب خالٍ من اللاكتوز

بعض الفواكه الجافة

وفي حال الرغبة في تناول الحلويات، يفضل أن تكون محضرة في المنزل مثل كعك مصنوع من دقيق الدرع أو الشوفان.

أطعمة يجب تجنبها

حذرت الأخصائية من بعض الأطعمة التي قد تزيد من تهيج الجهاز الهضمي لدى مرضى كرون خلال رمضان، ومنها:

الأطعمة الحارة جداً

المقليات

المشروبات الغازية

المنبهات

النشاط البدني

وختمت العطواني بالتأكيد على أهمية ممارسة نشاط بدني خفيف بعد الإفطار، مثل المشي، لما له من دور في تحسين عملية الهضم والمساعدة على الشعور بالراحة.

