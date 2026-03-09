Français
مجتمع

مركز الفلك الدّولي: هذا موعد عيد الفطر

مركز الفلك الدّولي: هذا موعد عيد الفطر

أفاد مركز الفلك الدولي بأن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فيفري 2026، ستتحرى هلال عبد الفطر يوم الأربعاء 18 مارس، في حين أن الدول الأخرى التي بدأت شهر رمضان يوم الخميس 19 فيفري، ستتحرى هلال العيد يوم الخميس 19 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وأوضح أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي من المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها.
وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس 19 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من معظم أمريكا الشمالية.
وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول أن يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها أيضا.
ونظرا لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من أماكن واسعة من العالم الإسلامي خاصة في الشرق والوسط فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس ليكون يوم السبت 21 مارس عيد الفطر فيها.

