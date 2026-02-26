مروان بن جمعة : التعديل الأخير للرسوم الجمركية الأمريكية يعتبر فرصة استراتيجية لتونس خاصة في هذه القطاعات [فيديو] 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في أعقاب القرار الأمريكي الأخير القاضي بتعديل الرسوم الجمركية بنسبة 15 ٪ على جميع دول العالم، اعتبر مروان بن جمعة، رئيس الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة، أن هذا الإجراء يمثل فرصة ثمينة لتونس، باعتبار أنه أعادها إلى نفس مستوى المنافسة مع بقية الدول، دون امتيازات تفاضلية لأي طرف.

وأوضح بن جمعة في تصريح لتونس الرقمية، اليوم الخميس 26 فيفري 2026، أن هذا القرار يضع تونس في “نفس خط الانطلاق” مع بقية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهو ما يعزز حظوظ المنتجات التونسية في السوق الأمريكية. غير أنه شدد على أن هذه المعطيات الجديدة لا تعني التراخي، بل تفرض مواصلة العمل لتطوير العلاقات الثنائية وتحفيز المبادلات التجارية.

وأكد أن الميزان التجاري بين تونس وأمريكا يميل حاليًا لصالح تونس، ما يفتح المجال لمزيد من التموقع داخل السوق الأمريكية، خاصة في ظل توجه الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، نحو دفع الشركاء إلى توسيع تعاملهم التجاري مع الولايات المتحدة وزيادة وارداتهم منها.

قطاعات استراتيجية قادرة على تعزيز تموقعها في السوق الأمريكية

وأشار رئيس الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة إلى أن تونس تمتلك قطاعات استراتيجية قادرة على تعزيز حضورها في السوق الأمريكية، من بينها قطاع مكونات السيارات، والصناعات الجوية، والصناعات الغذائية وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور، إضافة إلى قطاع الصناعات التقليدية.

وبيّن أن العمل الذي تم إنجازه خلال السنوات الماضية مكّن تونس من تحقيق تموقع محترم داخل الولايات المتحدة، داعيًا إلى مواصلة الجهود لدعم تصدير المنتجات التونسية وجلب المستثمرين الأمريكيين، خاصة أن تونس تمثل بوابة طبيعية نحو إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.

خطة عمل مشتركة وشراكات واعدة

وكشف بن جمعة عن وجود خطة عمل انطلقت منذ العام الماضي بالتنسيق مع وزارة التجارة، وتتواصل حاليًا بالتعاون مع السفارة الأمريكية، حيث تم إطلاق أول مشروع في قطاع الطيران، على أن تشمل المبادرات القادمة قطاعات أخرى عبر تنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات التونسية والأمريكية والمستثمرين من الجانبين.

كما أشار إلى وجود مشاريع كبرى قيد الدرس، من بينها تطوير مطار تونس قرطاج وتجديد أسطول الطائرات بالشراكة مع الجانب الأمريكي، بما قد يفضي إلى إحداث خط جوي مباشر بين تونس والولايات المتحدة، وهو ما من شأنه دعم السياحة وتعزيز المبادلات الاقتصادية.

وأكد أن العلاقة الاقتصادية بين تونس وأمريكا تبقى واعدة، خاصة وأن العجز التجاري ليس في غير صالح تونس، خلافًا لما هو حاصل بين الولايات المتحدة والصين. واعتبر أن مصلحة تونس تكمن في تعميق علاقاتها مع أمريكا، عبر تحديث الشراكة، وجلب الاستثمارات، وإقامة علاقات تجارية أكثر انفتاحًا، وربما التوجه مستقبلاً نحو اتفاقيات قطاعية لتخفيف الحواجز الجمركية في مجالات محددة مثل النسيج والصناعات الفلاحية.

وختم مروان بن جمعة تصريحه بالتأكيد على أن الإمكانيات المتاحة كبيرة، وأن تعزيز الشراكة مع قوة اقتصادية بحجم الولايات المتحدة يمثل فرصة حقيقية للاقتصاد التونسي، شرط مواصلة العمل والتنسيق الاستراتيجي بين مختلف المتدخلين.

