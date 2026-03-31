مزود بنظام سكك حديدية.. الشّرطة الإسبانية تكتشف نفقا سريا لتهريب المخدّرات من المغرب

تمكّنت الشرطة الإسبانية من اكتشاف نفق لتهريب المخدّرات في جيب سبتة بشمال أفريقيا مزوّد بنظام سكك حديدية ورافعات تحت الأرض لنقل “الحشيش” من المغرب إلى إسبانيا.
وقالت الشرطة في بيان، الثلاثاء، إنّ الهيكل، المخفي تحت مستودع صناعي، يتكوّن من ثلاثة مستويات، بما في ذلك بئر نزول وغرفة وسيطة لمنصات التخزين إضافة إلى النفق نفسه.
وتُعد إسبانيا نقطة دخول رئيسية للحشيش إلى أوروبا. وتشكّل سبتة، إلى جانب جيب مليلية الإسباني الآخر في الشرق، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا.
