مزود بنظام سكك حديدية.. الشّرطة الإسبانية تكتشف نفقا سريا لتهريب المخدّرات من المغرب

⁠تمكّنت الشرطة الإسبانية ​من اكتشاف نفق لتهريب ​المخدّرات في جيب سبتة ‌بشمال أفريقيا ‌مزوّد بنظام سكك ‌حديدية ورافعات تحت الأرض لنقل “الحشيش” من المغرب إلى ⁠إسبانيا.

وقالت الشرطة في بيان، الثلاثاء، إنّ الهيكل، المخفي تحت مستودع ​صناعي، يتكوّن من ثلاثة مستويات، بما في ⁠ذلك بئر نزول وغرفة وسيطة لمنصات التخزين إضافة إلى ⁠النفق نفسه.

وتُعد إسبانيا نقطة دخول رئيسية للحشيش إلى أوروبا. وتشكّل سبتة، إلى جانب جيب مليلية الإسباني الآخر في الشرق، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع ​أفريقيا.

