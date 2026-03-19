مساء اليوم: تحرّي هلال عيد الفطر

تُجرى عملية تحرّي هلال عيد الفطر لسنة 1447 هجري بالبلاد التونسية بعد غروب شمس اليوم الخميس 29 رمضان 1447 هـ الموافق لـ 19 مارس 2026، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

ووفقًا للحسابات الفلكية سيحدث الاقتران الفلكي بين الشمس والقمر يوم الخميس 19 مارس 2026 على الساعة 2 و23 دقيقة.

وأفادت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أنّ أول أيام عيد الفطر سيكون فلكيا يوم 20 مارس الجاري بالنسبة للدول الّتي تستوجب الرؤية البصريّة أو المستأنسة بالحساب بثبوت استنارة قرص القمر أو الّتي أتمّت ثلاثين يوما من الشّهر.

من جهتها، قالت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس سارة السنوسي، إن عيد الفطر سيكون فلكيا يوم الجمعة 20 مارس الجاري.

ويتمتّع أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، بثلاثة أيّام عُطلة وذلك أيام 20 و21 و22 مارس 2026.

يُشار إلى أن الإعلان الرسمي لموعد دخول الشهر يكون من صلاحيّات سماحة مفتي الجمهورية التونسية.

