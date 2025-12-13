Français
Anglais
العربية
ثقافة

مسابقة «أوروفيزيون»: بسبب مشاركة إسرائيل، الفائز بنسخة 1994 سيُعيد كأسه!

لكلٍّ طريقته في التنديد بمشاركة إسرائيل في مسابقة «يوروفيجن» في فيينا. وهذه المرّة، كشف المغني الإيرلندي تشارلي ماكغيتّيغَن، الفائز بـ«يوروفيجن» عام 1994، أنّه سيُعيد كأسه احتجاجًا على استمرار مشاركة إسرائيل في نسخة 2026.

وأوضح ماكغيتّيغَن، في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ السويسري نيمو تواصل معه عبر الإنترنت لشرح قراره بإعادة الكأس الذي ناله العام الماضي.

وكان الإيرلندي قد فاز بالمسابقة في ثنائي مع مواطنه بول هارينغتون، مؤكّدًا أنّه يعتزم إرسال كأسه إلى اتحاد الإذاعات الأوروبية (UER)، الجهة المنظمة لمسابقة «يوروفيجن».

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع الجدل المتصاعد بشأن الإبقاء على إسرائيل ضمن المنافسة؛ إذ أعلنت جهات البثّ في خمسة بلدان—هي آيسلندا، وإيرلندا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا—انسحابها من نسخة 2026 من المسابقة.

يُشار إلى أنّ نيمو، الفائز بنسخة 2024، كان قد تعهّد سابقًا باتباع الخطوة الرمزية نفسها.

