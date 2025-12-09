مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بمكتسبات المرأة التونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشادت نيارادزاي غومبونزفندا، مساعدة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “ONU-FEMMES”، بمكتسبات المرأة في تونس، وبالدور الريادي الذي تضطلع به تونس في المحافل الدولية، لا سيما صلب لجنة وضع المرأة، بهدف تمكين نساء العالم، وذلك خلال لقاء جمعها أمس الإثنين مع محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمقر الوزارة.

و مثّل اللقاء مناسبة، لإبراز الرؤية التونسية التقدّمية لضمان حقوق الانسان، والتي تجسّمت منذ أواسط القرن التاسع عشر بإلغاء العبودية سنة 1846، ودعمها غداة الاستقلال بصدور مجلّة الأحوال الشخصية سنة 1956، تكريسا لحقوق المرأة التي تسهر الدولة على تعزيزها وترسيخها في المجتمع وكافة ربوع الوطن، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية.

و ثمّن كاتب الدولة، برنامج التعاون القائم بين تونس ومنظمة “ONU-FEMMES”، معربا عن استعداد وزارة الخارجية لتوفير الدعم الضروري لمكتب المنظمة بتونس لأداء مهمّته في أحسن الظروف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



