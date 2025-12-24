مستثمر من أفراد الجالية التونسية في الخارج: شركة ناشئة تعتزم التوسع في تونس باستثمار قدره 18 مليون يورو مطلع 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد محمد قسطلي، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسى لشركة nextProtein الناشئة، خلال لقائه يوم 22 ديسمبر 2025 مع جلال طبيب، المدير العام للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي ، وفريق العمل المكلف بالترويج لقطاع الصناعات الغذائية، بأن الشركة تشهد ديناميكية قوية مع دخولها مرحلة جديدة ومفصلية من التطور.

وفي هذا السياق، أنهى المشروع مؤخرًا جولة تمويل هامة بقيمة تناهز 18 مليون يوروما يفتح الطريق أمام تنفيذ خطة توسع مرتقبة مطلع سنة 2026.

ووفقًا للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، فإن هذا الاستثمار الاستراتيجي سيمكن بالخصوص من افتتاح موقع الإنتاج الثاني للشركة في تونس ورفع طاقة الإنتاج إلى 12 ألف طن سنويًا من المكونات القائمة على الحشرات، إلى جانب تسريع مهمة الشركة المتمثلة في توفير بدائل مستدامة وموثوقة وتنافسية لمصادر أعلاف الحيوانات التقليدية.

وأضافت الوكالة أن مديرها العام جدّد التأكيد على التزام الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي بمرافقة المستثمرين الأجانب وأفراد الجالية التونسية في الخارج في جميع مراحل مشاريعهم، مشددًا على أن سنة 2026 تتجه لتكون سنة واعدة وجاذبة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وتأسست شركة nextProtein سنة 2015، وتهدف إلى إرساء نموذج دائري يقوم على تحويل النفايات العضوية إلى بروتينات حشرية مستدامة.

وتُصنّف nextProtein ضمن أبرز الشركات الأوروبية الصاعدة في مجال إنتاج البروتينات المستخرجة من الحشرات، حيث عززت شراكاتها في مجالي تربية الأحياء المائية والزراعة، مؤكدة في الوقت ذاته قدرة هذا النوع من البروتينات على تحقيق تنافسية حقيقية على المستوى الصناعي. ويشغّل الموقع التونسي للشركة أكثر من 30 مهندسًا، في حين تبدو آفاق توسيع طاقته الإنتاجية مضمونة خلال الفترات المقبلة.

