مستشفى شارل نيكول : اجراء أوّل علاج لتكلّسات الشرايين بالموجات التصادمية في تونس

نجح الفريق الطبي بقسم أمراض القلب بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، يوم 8 ديسمبر 2025، في إنجاز أوّل عملية من نوعها في تونس لعلاج تكلّسات الشرايين التاجية باستعمال تقنية الموجات التصادمية داخل الشريان.

و قد خضع لهذه العملية مريض يبلغ من العمر 58 سنة، كان يعاني من تضيق شديد ومُتكلّس في أحد الشرايين التاجية.

و تمكّن الإطار الطبي من تفتيت التكلّسات باستعمال بالون الليثوتريبسي داخل الشريان (ballon de lithotripsie intracoronaire)، قبل وضع دعامة دوائية مكّنت من استعادة تدفّق الدم بشكل طبيعي داخل الشريان.

و أشرف على العملية الأستاذ حبيب بن أحمد وفريق القسطرة، تحت إشراف الأستاذة ليلى بزداح، وبالتنسيق مع الأستاذ أيمن العباسي من مصلحة الصيدلة السريرية.

و يُعتبر هذا الإنجاز الطبي خطوة متقدّمة في مجال طب القلب التداخلي في تونس، حيث يؤكّد قدرة الكفاءات الوطنية على استعمال أحدث التقنيات العالمية.

