مستشفى قبلي: ثلاث قاعات جديدة للعمليات والعيادات الخارجية

أعلنت وزارة الصحّة في بلاغ عن استكمال مشروع بناء ثلاث قاعات جديدة للعمليات الجراحية والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى وحدة التعقيم المركزي في المستشفى الجهوي بقبلي بكلفته بلغت 3.7 مليون دينار.

وارتفع عدد قاعات العمليات في المستشفى الجهوي بقبلي إلى سبع قاعات جديدة، موزعة على مختلف الاختصاصات الجراحية، إضافة إلى قاعة إفاقة مجهزة بأربعة أسرّة للإنعاش الجراحي. وقد تمّ تجهيز هذه القاعات بأحدث المعدات والأجهزة الطّبية الضّرورية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصّحية للمرضى.

و أوضحت الوزارة هذا المشروع يُعدّ مكسبا للجهة لتخفيف عناء التنقّل على المرضى ولتحسين جودة الخدمات الصّحية، وضمان التكفّل السّريع في مجال التدخلات الجراحية.

وتؤمّن وحدة التّعقيم المركزي دعم قاعات العمليات والأقسام الاستشفائية بالمستلزمات الطبية المعقّمة، بما يضمن حماية المرضى وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في التعقيم، كما تضمن الإدارة الآمنة لخدمات الرعاية الصحية عبر أنظمة فعّالة ومعتمدة.

وقالت الوزارة إنّ هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحّة الرامية إلى مواصلة إصلاح وتطوير البنية التحتية الصحّية بالجهات.

