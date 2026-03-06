مستقبل التنمية في رادس: لقاء بين رئيس مجلس النواب وهيئة المجلس المحلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح يوم الجمعة 6 جانفي 2026، بمقر مجلس نواب الشعب في قصر باردو، هيئة المجلس المحلي برادس، والتي ضمّت السيدة راضية الكحلاوي، والسادة أحمد الحجري، نور الدين الشفار، وسام الشهيدي، وحسن الفرشيشي.

استعراض الأنشطة والمشاريع المستقبلية للمجلس المحلي

في بداية اللقاء، استعرض الضيوف أنشطة المجلس المحلي في رادس، موضحين مساهمته الفعّالة في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. كما تم التطرق إلى المشاريع المزمع إنجازها، والتي تركز بشكل خاص على المجالات الرياضية والترفيهية والتطهير، بالإضافة إلى العناية بالبيئة. وأكدوا أن هناك خطوات عملية قد تم اتخاذها لتفعيل هذه المشاريع، مع إشارة إلى ما تم إنجازه على أرض الواقع.

تحديات النقل العمومي ومتطلبات التنمية

كما تناول اللقاء بعض المشاغل التي تحتاج إلى تدخل ومعالجة، خصوصًا تلك المتعلقة بــ النقل العمومي، وذلك بهدف تسهيل تنقل المواطنين داخل الجهة وإلى العاصمة. وأعرب أعضاء المجلس عن احتياجاتهم من أجل دعم وتفعيل مخطط التنمية الخاص بمدينة رادس، الذي يهدف إلى تلبية تطلعات المواطن ومتطلبات المنطقة.

التزام بالمسؤولية وتوفير الدعم اللازم للمشاريع

وأكّد أعضاء المجلس المحلي برادس خلال اللقاء على حرصهم التام على الاضطلاع بواجباتهم بكل مسؤولية ووفقًا لتطلعات المواطنين. كما ناقشوا بعض الصعوبات التي تعترضهم، مشددين على عزمهم على تنفيذ المهام المنوطة بهم وفقًا لــ الصلاحيات الدستورية المقررة.

رئيس مجلس النواب يعبّر عن دعمه للمشاريع المحلية

من جانبه، أعرب العميد إبراهيم بودربالة عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من قبل المجلس المحلي برادس، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق المبادئ الدستورية التي تركز على التفاعل مع احتياجات المواطن وحقه في التنمية. وأبرز ضرورة الاستماع الدائم إلى المواطنين والتعرف عن قرب على مشاغلهم ومتطلبات المنطقة.

كما أبدى استعداده الكامل لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشاريع والبرامج التي تهم دائرته الانتخابية “رادس مقرين”، مؤكدًا على أهمية التناغم والتعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية من أجل خدمة مصلحة الشعب والوطن.

