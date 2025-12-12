Français
الأخبار

مستقبل المرسى يدخل في تربص تحضيري مغلق و يبرمج ثلاث مباريات ودية

مستقبل المرسى يدخل في تربص تحضيري مغلق و يبرمج ثلاث مباريات ودية

يدخل فريق مستقبل المرسى في تربص تحضيري مغلق بمدينة المنستير، والذي سيستمر من 14 إلى 22 ديسمبر 2025. ويهدف هذا التربص إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للفريق، في إطار استعداداته للمواعيد القادمة.

خلال فترة التربص، سيخوض الفريق ثلاث مباريات ودية، حيث سيلتقي النجم الساحلي يوم 14 ديسمبر بسوسة، ثم الاتحاد المنستيري في المنستير يوم 17 ديسمبر، وأخيراً النادي الصفاقسي في سوسة يوم 22 ديسمبر.

و تأتي هذه الخطوة في إطار تثبيت خيارات الإطار الفني وضمان أفضل الظروف لتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

تعليقات

