مستقبل المرسى يدخل في تربص تحضيري مغلق و يبرمج ثلاث مباريات ودية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يدخل فريق مستقبل المرسى في تربص تحضيري مغلق بمدينة المنستير، والذي سيستمر من 14 إلى 22 ديسمبر 2025. ويهدف هذا التربص إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للفريق، في إطار استعداداته للمواعيد القادمة.

خلال فترة التربص، سيخوض الفريق ثلاث مباريات ودية، حيث سيلتقي النجم الساحلي يوم 14 ديسمبر بسوسة، ثم الاتحاد المنستيري في المنستير يوم 17 ديسمبر، وأخيراً النادي الصفاقسي في سوسة يوم 22 ديسمبر.

و تأتي هذه الخطوة في إطار تثبيت خيارات الإطار الفني وضمان أفضل الظروف لتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



