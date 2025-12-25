Français
رياضة

مستقبل قابس : إنهاء التعاقد مع المدرب إسكندر القصري بالتراضي

أعلنت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بقابس عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب إسكندر القصري وكامل طاقمه الفني، وذلك بالتراضي بين الطرفين

وتقدّمت الهيئة المديرة بجزيل الشكر للمدرب إسكندر القصري وكافة أعضاء طاقمه الفني على المجهودات التي بذلوها طيلة فترة إشرافهم على الفريق، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة.

كما أوضحت الهيئة أنّ التأمين اليومي للتمارين سيكون بصفة مؤقتة تحت إشراف المدير الرياضي للنادي، السيد محمد مرسي محمود، إلى حين الإعلان عن الإطار الفني الجديد في الوقت المناسب.

