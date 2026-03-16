“مستوى قياسي”.. حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس يتجاوز 28 مليار دينار

تجاوز حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس، لأول مرة يوم 13 مارس 2026، مستوى قياسيا بلغ 28 مليار دينار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي التونسي، سجّل حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، وهي المكوّن الرئيسي للنقد المتداول، يوم 13 مارس الجاري، زيادة قدرها 4778 مليون دينار مقارنة بمستواه قبل سنة، ليبلغ 28021 مليون دينار.

وتُفسَّر هذه الذروات تاريخيا، بالأساس، بعمليات السحب المكثفة التي ينفذها الفاعلون الاقتصاديون بمناسبة المحطات الموسمية، مثل الأعياد الدينية، والموسم الصيفي، والمواسم الفلاحية، وغيرها.

 

