Français
Anglais
العربية
الأخبار

مسرحية “كيما اليوم” لليلى طوبال تشارك في مهرجان إسطنبول الدّولي

مسرحية “كيما اليوم” لليلى طوبال تشارك في مهرجان إسطنبول الدّولي

تشارك المسرحية التّونسية “كيما اليوم” لليلى طوبال ضمن فعاليات الدّورة الرّابعة لمهرجان إسطنبول الدّولي لمسرح الكاتبات الذّي ينتظم بالعاصمة التّركية من 6 إلى 9 فيفري 2026، وذلك بحسب ما أعلنته مؤسّسة المسرح الوطني التّونسي.

ويجمع هذا العمل الذّي كتبت نصه وأخرجته ليلى طوبال كلا من، مايا سعيدان وأصالة نجار ودينا الوسلاتي وفاتن الشرودي وخديجة المحجوب وأمان الله التوكابري. وسيُتابع جمهور المهرجان يوم 8 فيفري المقبل هذه المسرحية التي تدور أحداثها “حول الطفلة دنيا، التي تحتفل بعيد ميلادها الخامس، لكنها تسمع صوتا ساحرا يدعوها إلى ترك عالم البشر والعودة إلى أعماق الأرض.

وبينما كانت تستعد للرحيل، تختفي في ظروف غامضة، تاركة المُحيطين بها في متاهة معقدة يبحثون فيها عن دنيا وعن طريق للخروج، هي لوحة مسرحية تختلط فيها الواقعية بالخيال، لتعري ما آلت إليه إنسانيتنا”. وتأتي هذه المشاركة لمسرحية “كيما اليوم” بعد جولة من العروض في عديد المهرجانات الوطنية والعربية من بينها أيام قرطاج المسرحية (الدورة 25)، ومهرجان المسرح العربي في القاهرة الذي انتظم من 10 إلى 16 جانفي الجاري.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

416
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

324
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
310
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
302
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
286
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
286
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
284
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
276
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي
272
الأخبار

رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى منطقة البحر الأزرق
258
الأخبار

الإدارة الوطنية للتحكيم تشرح أسباب تعطل تقنية “الفار” في مباراتي باردو و سوسة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى