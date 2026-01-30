مسرحية “كيما اليوم” لليلى طوبال تشارك في مهرجان إسطنبول الدّولي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشارك المسرحية التّونسية “كيما اليوم” لليلى طوبال ضمن فعاليات الدّورة الرّابعة لمهرجان إسطنبول الدّولي لمسرح الكاتبات الذّي ينتظم بالعاصمة التّركية من 6 إلى 9 فيفري 2026، وذلك بحسب ما أعلنته مؤسّسة المسرح الوطني التّونسي.

ويجمع هذا العمل الذّي كتبت نصه وأخرجته ليلى طوبال كلا من، مايا سعيدان وأصالة نجار ودينا الوسلاتي وفاتن الشرودي وخديجة المحجوب وأمان الله التوكابري. وسيُتابع جمهور المهرجان يوم 8 فيفري المقبل هذه المسرحية التي تدور أحداثها “حول الطفلة دنيا، التي تحتفل بعيد ميلادها الخامس، لكنها تسمع صوتا ساحرا يدعوها إلى ترك عالم البشر والعودة إلى أعماق الأرض.

وبينما كانت تستعد للرحيل، تختفي في ظروف غامضة، تاركة المُحيطين بها في متاهة معقدة يبحثون فيها عن دنيا وعن طريق للخروج، هي لوحة مسرحية تختلط فيها الواقعية بالخيال، لتعري ما آلت إليه إنسانيتنا”. وتأتي هذه المشاركة لمسرحية “كيما اليوم” بعد جولة من العروض في عديد المهرجانات الوطنية والعربية من بينها أيام قرطاج المسرحية (الدورة 25)، ومهرجان المسرح العربي في القاهرة الذي انتظم من 10 إلى 16 جانفي الجاري.

