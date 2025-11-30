Français
الأخبار

مسلحون يخطفون قسا و 11 من المصلين في هجوم على كنيسة بنيجيريا

اختطف مسلحون في ولاية كوجي النيجيرية قسا و11 من أتباعه إثر هجوم على كنيسة في قرية إيجيبا، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مفوض معلومات الولاية كينجسلي فيمي فانو.

و قال فانو للوكالة اليوم الأحد : هاجم مسلحون الكنيسة اليوم و اختفى 12 شخصا.. تم اختطاف القس و المصلين، في حادث يضاف إلى سلسلة الاختطافات المتصاعدة في البلاد.

و ذكرت صحيفة بانش، يوم الأربعاء، نقلا عن مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أن الرئيس أعلن حالة طوارئ أمنية في البلاد و أمر بتجنيد 20 ألف مجند جديد في الشرطة، وذلك على خلفية تزايد الهجمات و الاختطافات.

و شهدت نيجيريا مؤخرا تصاعدا ملحوظا في حالات الاختطاف، حيث كان رئيس جمعية المسيحيين في نيجيريا بولوس يوهانا قد أفاد سابقا باختطاف مسلحين 303 تلاميذ و12 معلما في مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في غرب نيجيريا.

و وقعت حادثة مماثلة في منطقة ماغا بولاية كيبي، حيث اختطف مسلحون 24 تلميذا.

كما هاجم مجرمون في ليلة 19 نوفمبر كنيسة في مدينة إيكيتي بولاية كوارا، حيث فتحوا نيرانا عشوائية على المصلين، مما أسفر عن مقتل 5 مصلين و اختطاف 38 آخرين، وطالب الخاطفون فدية قدرها 3.8 مليار نايرا (2.6 مليون دولار).

