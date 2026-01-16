مشاريع خضراء في الأفق: دعوة وطنية لتمويل مبادرات مناخية في القطاع الفلاحي سنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بصفتها جهة معتمدة لدى الصندوق الأخضر للمناخ، عن إطلاق طلب عروض وطني يهم تمويل مشاريع وبرامج مناخية مبرمجة لسنة 2026.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمجابهة التغيرات المناخية، من خلال تعبئة موارد مالية دولية موجهة لدعم الدول النامية في جهودها الرامية إلى التكيف مع التحولات المناخية والتقليص من آثارها السلبية. ويُعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر آلية تمويل عالمية مخصصة لهذا الغرض.

المصدر: وات

