Français
Anglais
العربية
الأخبار

مشاريع خضراء في الأفق: دعوة وطنية لتمويل مبادرات مناخية في القطاع الفلاحي سنة 2026

مشاريع خضراء في الأفق: دعوة وطنية لتمويل مبادرات مناخية في القطاع الفلاحي سنة 2026

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بصفتها جهة معتمدة لدى الصندوق الأخضر للمناخ، عن إطلاق طلب عروض وطني يهم تمويل مشاريع وبرامج مناخية مبرمجة لسنة 2026.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمجابهة التغيرات المناخية، من خلال تعبئة موارد مالية دولية موجهة لدعم الدول النامية في جهودها الرامية إلى التكيف مع التحولات المناخية والتقليص من آثارها السلبية. ويُعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر آلية تمويل عالمية مخصصة لهذا الغرض.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

617
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

395
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
383
الأخبار

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي
373
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
313
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
307
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
301
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
299
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
294
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
290
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى