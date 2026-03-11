مشاكل الخصوبة لدى الرجال.. طبيب يكشف أبرز الأسباب والعوامل الخفية [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp





تشهد مسألة العقم وصعوبات الإنجاب اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع عدد الأزواج الذين يواجهون تحديات في هذا الصدد. ورغم الاعتقاد السائد لدى كثيرين بأن مشاكل الخصوبة ترتبط أساساً بالمرأة، إلا أن المعطيات الطبية تؤكد أن الرجل قد يكون طرفاً أساسياً في هذه المعادلة، وأن أسباب العقم غالباً ما تكون مشتركة بين الزوجين.

وفي تصريح لـتونس الرقمية، أوضح الدكتور بدر الدين بن خليفة، أستاذ جراحة المسالك البولية والمختص في علم الجنس السريري، أن أسباب العقم غالباً ما تكون مشتركة بين الزوجين.

وأشار إلى أن:

مشاكل الخصوبة لدى النساء تمثل حوالي ثلث الحالات

العقم لدى الرجال يمثل كذلك قرابة الثلث

في 25 إلى 40٪ من الحالات يكون الزوجان معنيين بالمشكل معاً

ارتفاع حالات العقم لدى الشباب

وبيّن الطبيب أن عدداً متزايداً من الشباب يواجهون مشاكل في الخصوبة، وهو ما قد يتحول تدريجياً إلى قضية صحة عامة.

كما أكد أن نحو 70٪ من مشاكل الخصوبة لدى الرجال تبقى أسبابها غير واضحة طبياً، غير أن نمط الحياة الحديث يلعب دوراً مهماً في هذه الحالات.

أسباب معروفة يمكن علاجها

بعض الأسباب الطبية يمكن تشخيصها وعلاجها، من بينها:

اضطرابات أو تشوهات في الخصيتين

مشاكل في المسالك البولية

التهابات في الخصيتين أو الجهاز البولي

أمراض أخرى قد تؤثر في القدرة الإنجابية

نمط الحياة عامل مؤثر

في الحالات التي لا يُعرف سببها بدقة، يكون نمط الحياة أحد العوامل الرئيسية المؤثرة.

فـ قلة النشاط البدني والجلوس لفترات طويلة قد يؤثران على الخصوبة، في حين يمكن لنشاط بسيط مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً أن يساعد في الحفاظ على الصحة الإنجابية.

كما أن النظام الغذائي غير المتوازن، مثل الإفراط في الوجبات السريعة واللحوم المصنعة والسكريات والدهون المشبعة، قد يفاقم المشكلة. ويُنصح في هذه الحالة بتناول الأسماك الغنية بالأوميغا 3 والمكسرات والخضر والغلال الطازجة.

ويُعد نقص فيتامين د من العوامل التي قد تؤثر على الخصوبة، رغم توفر أشعة الشمس في تونس.

كما يلعب التوتر النفسي دوراً مهماً من خلال التسبب في الإجهاد التأكسدي الذي يؤثر على جودة الحيوانات المنوية، إضافة إلى تأثير التدخين واستهلاك الكحول.

الوقاية والمتابعة الطبية ضرورية

وشدد الدكتور بن خليفة على ضرورة استشارة الأطباء المختصين لتحديد الأسباب المحتملة ومعالجة الحالات القابلة للعلاج، إلى جانب تبني نمط حياة صحي للحفاظ على الخصوبة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



