بيئة

مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 130 ميجاوات في قابس: تعاون تونسي ياباني لمكافحة تغير المناخ!

 أعلنت تونس عن اختيار مشروع جديد في مجال الطاقة الشمسية بقدرة 130 ميجاوات في قابس، وذلك في إطار محاربة تغير المناخ. يأتي هذا المشروع بتمويل من الحكومة اليابانية عبر آلية تبادل أرصدة الكربون (MCC)، التي تهدف إلى دعم المشاريع المساهمة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

يتم تمويل المشروع من خلال منحة مالية تصل إلى 2 مليار ين ياباني، أي حوالي 37 مليون دينار تونسي. سيتم تنفيذ هذا المشروع بواسطة شركة ماروبيني اليابانية بالشراكة مع شركة فرنسية، وهو يعد رابع مشروع تطلقه آلية تبادل أرصدة الكربون (MCC) في تونس بعد مشروعين للطاقة الشمسية في سيدي بوزيد وتوزر.

هذا المشروع يعكس التزام تونس واليابان في مكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة المتجددة، كما يعزز التعاون الدولي في قطاع الطاقة. يعد المشروع خطوة كبيرة نحو مستقبل طاقة أكثر نظافة وأقل تأثيراً على البيئة في تونس.

