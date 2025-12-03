مشروع قانون المالية لسنة 2026 : المصادقة على الفصل الإضافي عدد 119 المتعلّق بإحداث صندوق الصحة الحيوانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادق نواب الشعب، على مقترح الفصل الإضافي عدد 119، في اطار مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية 2026، والمتعلّق بإحداث صندوق الصحّة الحيوانية، وذلك بـموافقة 62 نائبا، ورفض 25 نائبا، واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم.

و ينص الفصل على إحداث صندوق خزينة يعنى بدعم المنظومة الصحية البيطرية والحدّ من المخاطر المرتبطة بالأمراض والأوبئة الحيوانية.

و سيخصص الصندوق لتعويض الفلاحين عن الأضرار الناجمة عن الأمراض الحيوانية، على أن تضبط مجالات تدخله وطرق التصرف فيه بقانون لاحق.

و سيمول الصندوق عن طريق عدّة موارد من بينها اعتمادات ميزانية المصالح البيطرية المخصّصة لاقتناء اللقاحات وإجراء التحاليل وتمويل الحملات الوطنية للتلقيح وموارد حساب المشاركة عدد 10 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، علاوة على مساهمات مؤسسات معالجة وتحويل المنتجات ذات الأصل الحيواني وأغذية الحيوانات مقابل المعاينات الرسمية.

كما سيمول صندوق الصحة الحيوانية، بنسبة 1 بالمائة، من مجموع 12 بالمائة، من أرباح الصيدلية المركزية في مجال اللقاحات والأمصال والأدوية البيطرية، فضلا عن إحداث نسبة 1 بالمائة، من رقم معاملات الشركات الموردة للمعدات والتجهيزات والمواد المخبرية المخصصة للإنتاج الحيواني.

