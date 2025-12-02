Français
Anglais
العربية
الأخبار

مشروع قانون المالية 2026 : إضافة فصل جديد يتعلّق بترسيم أعوان الإعتمادات المفوّضة بوزارة الداخلية

مشروع قانون المالية 2026 : إضافة فصل جديد يتعلّق بترسيم أعوان الإعتمادات المفوّضة بوزارة الداخلية

صادق أعضاء مجلس النوّاب، خلال جلسة مساء، الثلاثاء، على مقترح الفصل 75 الخاص بترسيم أعوان “الإعتمادات المفوّضة”، بوزارة الداخلية، وصوت 82 نائب لفائدة المقترح، ورفضه 16 نائب، في ما احتفظ 8 نواب بأصواتهم.

و قالت وزيرة المالية مشكاة الخالدي، أنّ مقترح ترسيم الأعوان بشكل عام، لا يتنزل ضمن مشمولات قانون المالية لسنة 2026، بل يتم ضبطه بأوامر ترتيبية بعد وضع قاعدة بيانات تشمل المعنيين بالترسيم بالتشاور مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.

و أكّدت مُضي الحكومة قدما في القطع نهائيا مع التشغيل الهش بتسوية الوضعيات حسب قانون الوظيفة العمومية، والفصل 108 لسنة 1983.

كما صادق مجلس نواب الشعب على مقترح الفصل 76 الخاص، بتكفل الدولة باسناد منحة 150 دينارا، ليستفيد منها اطفال العائلات محدودة الدخل والفقيرة.

و وافق 80 نائبا على المقترح وعارضه 4 نواب واحتفظ 11 نائبا من مجموع 95 عضو حضر التصويت.

و رفض نواب المجلس مقترح الفصل 74، تقدمت به النائبة، سيرين مرابط، إلى جانب عدد آخر من النواب، والداعم لترسيم 36 عون وقتي بالمعهد الوطني للاحصاء.

كما تم إسقاط المقترح عدد79 الخاص باعفاء شركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال من المعاليم الموظفة على العقود، التي تبرمها مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبيات الفلاحية قبل توزيع مياه الشرب و مياه الري.

و أكّدت وزيرة المالية، مشكاة الخالدي، في هذا الصدد، أن مبدأ العدالة الجبائية يقتضي دفع المعاليم المستوجبة على امضاء العقود من قبل كل المؤسسات والمنشآت العمومية بقطع النظر عن وضعها المالي وتعاملها مع مؤسسات أو هياكل عمومية كانت ام خاصة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

531
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة

376
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]
303
الأخبار

باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز
270
أخر الأخبار

وزيرة المالية : “لسنا حكومة تُعارض البرلمان..ولا برلمان يُعارض الحكومة” [فيديو]
262
اقتصاد وأعمال

سوسة: الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان ضيف “أيام المؤسسة 2025”
261
أخر الأخبار

انفجار أنبوب غاز بالمروج: عضو بالمجلس المحلي يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة
248
أخر الأخبار

مشروع قانون المالية 2026: كم هي عدد الفصول الإضافية المُقترحة.. النائب ماهر الكتاري يكشف التفاصيل (فيديو)
248
الأخبار

تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018
242
اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
239
الأخبار

يمثّل التونسيون 1,7% فقط من مجموع الأجانب المقيمين في المغرب

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى