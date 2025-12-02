مشروع قانون المالية 2026 : إضافة فصل جديد يتعلّق بترسيم أعوان الإعتمادات المفوّضة بوزارة الداخلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادق أعضاء مجلس النوّاب، خلال جلسة مساء، الثلاثاء، على مقترح الفصل 75 الخاص بترسيم أعوان “الإعتمادات المفوّضة”، بوزارة الداخلية، وصوت 82 نائب لفائدة المقترح، ورفضه 16 نائب، في ما احتفظ 8 نواب بأصواتهم.

و قالت وزيرة المالية مشكاة الخالدي، أنّ مقترح ترسيم الأعوان بشكل عام، لا يتنزل ضمن مشمولات قانون المالية لسنة 2026، بل يتم ضبطه بأوامر ترتيبية بعد وضع قاعدة بيانات تشمل المعنيين بالترسيم بالتشاور مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.

و أكّدت مُضي الحكومة قدما في القطع نهائيا مع التشغيل الهش بتسوية الوضعيات حسب قانون الوظيفة العمومية، والفصل 108 لسنة 1983.

كما صادق مجلس نواب الشعب على مقترح الفصل 76 الخاص، بتكفل الدولة باسناد منحة 150 دينارا، ليستفيد منها اطفال العائلات محدودة الدخل والفقيرة.

و وافق 80 نائبا على المقترح وعارضه 4 نواب واحتفظ 11 نائبا من مجموع 95 عضو حضر التصويت.

و رفض نواب المجلس مقترح الفصل 74، تقدمت به النائبة، سيرين مرابط، إلى جانب عدد آخر من النواب، والداعم لترسيم 36 عون وقتي بالمعهد الوطني للاحصاء.

كما تم إسقاط المقترح عدد79 الخاص باعفاء شركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال من المعاليم الموظفة على العقود، التي تبرمها مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبيات الفلاحية قبل توزيع مياه الشرب و مياه الري.

و أكّدت وزيرة المالية، مشكاة الخالدي، في هذا الصدد، أن مبدأ العدالة الجبائية يقتضي دفع المعاليم المستوجبة على امضاء العقود من قبل كل المؤسسات والمنشآت العمومية بقطع النظر عن وضعها المالي وتعاملها مع مؤسسات أو هياكل عمومية كانت ام خاصة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



