الأخبار

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة

صادق مجلس نواب الشعب مساء، الاربعاء، على الفصل عدد 135 والقاضي بالترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة “الدرون” لرش الادوية في المساحات الزراعية بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته وحماية المحاصيل مع الاخذ بعين الإعتبار التراخيص الضرورية من السلط المعنية.

و اكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، في ردها على المقترح وجود مشروع قانون خاص تحت الدرس سيطرح قريبا على المجلس لضبط آليات استعمال الطائرات المسيرة.

و أوضحت أنّ مجال الخوض في الفصل ليس من اختصاص وزارة المالية بل وزارات السيادة.

و صوت لفائدة لصالح مقترح الفصل، 60 نائبا و رفضه 29 نائبا و احتفظ 14 نائبا بأصواتهم.

كما صادق النواب على مقترح الفصل عدد 138، المتعلّق باحداث خط تمويل لاعادة هيكلة الأراضي الدولية، التي تتجاوز مساحتها 1000هكتار والراجعة بالنظر الى ديوان الأراضي الدولية في جهات مختلفة منها صفاقس و سليانة و باجة و جندوبة، ومن شأن إعادة هيكلة هذه الضيعات ضمان مردودية أفضل وتشغيل الشباب من الباعثين و المهندسين و توفير السيولة الضرورية للتصرف فيها مع دعم المراقبة أثناء إعادة الهيكلة.

و أبدى 60 نائبا موافقته على المقترح في ما عبر 26 نائب عن رفضه و احتفاظ 10 نواب بأصواتهم كما صوت 77 نائبا لفائدة مقترح فصل 139 المتعلق بتسوية وضعية الساتذة النواب ما قبل سنة 2006 و 2008، و رفضه 18 نائبا و أبدى 9 نواب تحفظهم على التصويت.

تعليقات

