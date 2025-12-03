مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على منح امتياز جبائي عند توريد أصحاب الاحتياجات الخصوصية لسيّارة من الخارج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادق مجلس نواب الشعب مساء، الأربعاء، على الفصل 123 والخاص بانتفاع أصحاب الاحتياجات الخاصة، مرّة كل خمس سنوات، على امتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية أو تجارية من الخارج بالطرق القانونية أو في شكل هبة، شرط ان لا يتجاوز سن السيارة عشر سنوات، وقيمتها المالية 150 الف دينار.

و قالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، ان قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة امتيازات لفائدة أصحاب الاحتياجات الخاصة وأن أمر اضافي سيصدر في هذا السياق، و تمسكت بتطبيق الفصل 23 من قانون المالية السابق، واكدت انه لا وجود في القوانين الديوانية عند التوريد لمصطلح سيّارة مهيئة وخاصة بالمعوقين.

و صادق نوّاب الشعب على الفصل 123 ب76 صوتا مقابل رفض 24 نائب و احتفاظ 9 نواب على الادلاء بأصواتهم.

