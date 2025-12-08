مشروع قانون المالية 2026: النائب سليم سالم يكشف أهم الفصول الخلافية ومخرجات اجتماع اللجنة المُتناصفة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد النائب سليم سالم، رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائب رئيس اللجنة المتناصفة بين الغرفتين التشريعيتين للنظر في الفصول الخلافية لمشروع قانون المالية 2026، في تصريح خاص بـ”تونس الرقمية” أنه تم خلال جلسة اللجنة التي انعقدت أمس الاتفاق بشكل مبدئي بنسبة تقارب الـ90% على الفصول والتعديلات التي سيتم الإبقاء عليها والتي سيتم إلغائها.

وكشف النائب أن الخلاف المتبقي يخص الفصل 62 المتعلق بإلغاء بقية الإمتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية مضيفا “بارجاعه يجب الغاء الفصل الإضافي الذي تمت اضافته من قبل نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي تم فيه تحديد نسبة 20% عند توريد اللاقطات الشمسية..وهذا مازال محل خلاف”.

وأشار محدثنا الى انه تم الاتفاق مبدئيا حول الفصل المتعلق باسناد منحة لمرضى قصور العضلات موضحا “من ناحية المبدأ اتفاقنا على أن يتم الإبقاء عليه..بقي أن نتدارس مع وزارة المالية حول المفعول المالي لهذا الفصل لايجاد صيغة لادراجه صلب مشروع قانون المالية 2026..وبالنسبة للفصل 84 فقد تم التوافق حوله مبدئيا كذلك”.

ولفت النائب إلى انه سيتم اليوم الإثنين وفي حدود الساعة العاشرة صباحا عقد جلسة للجنة المتناصفة بين الغرفتين التشريعيتين للنظر في الفصول الخلافية لمشروع قانون المالية 2026، مضيفا “سنستكمل خلالها النقاشات..وفي حدود الساعة الثانية بعد الزوال سنستقبل مُمثلين عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الطاقة والمناجم ممثلا في كاتب الدولة للانتقال الطاقي لمزيد تفسير الامتيازات عند التوريد الطاقي والتداول حولها”.

