مشروع قانون المالية 2026 : النواب يصادقون على مقترح فصل جديد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المسائية المخصصة للنظر في مقترحات فصول جديدة ضمن مشروع قانون المالية 2026، على مقترح الفصل 66 المتعلق بإنشاء صندوق خاص يهم “صندوق العدالة البيئية والتنمية المستديمة”، بموافقة 63 نائب ورفض 23 نائب ورفض 15 نائب.

و يتعلق مقترح الفصل باقتطاع 1 بالمائة من موارد المؤسسات السستخراجية والتحويلية الصناعية، والمقاطع والهبات، ومن الموارد التي ترصد من ميزانية الدولة، ويكون مجال تدخله المناطق المتضررة بيئيا.

و اعتبرت وزيرة المالية أنّ مقترح الفصل لم يحدد موارد الصندوق. وقالت الوزيرة ان مجال نشاط الصندوق المقترح يشمل عديد الهياكل الاخرى، متوقعة ان يجلب موارد متواضعة لن تتجاوز 600 ألف دينار.

و تمّ خلال الجلسة سحب مقترحات الفصول 62 و67 و68 و70 مع اقتراح ادماج مقترحي الفصلين 59 و88.

و تمحورت المقترحات، التّي تمّ رفضها، حول العفو على خطايا التأخير للسجل الوطني للمؤسسات وتوحيد الاداء على القيمة المضافة على السيارات الكهربائية وادماج العمال الوقتيين والعرضيين العاملين في البلديات، والسماح لاصحاب الاعاقات الجسدية بالحصول على سيّارة كهربائية سياحية او تجارية صغيرة دون معاليم جمركية.

كما تعلقت بمراجعة هامش الربح لتجّار التبغ و الوقيد و تحديده عند مستوى 8 بالمائة من سعر البيع للعموم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



