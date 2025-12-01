مشروع قانون المالية 2026: كم هي عدد الفصول الإضافية المُقترحة.. النائب ماهر الكتاري يكشف التفاصيل (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب ماهر الكتاري عضو لجنة المالية بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن عدد مشاريع القوانين المقترحة من النواب بعد المصادقة على مشروع قانون مالية 2026 في صيغته المعدلة، بلغت 146 مقترح.

وأوضح الكتاري أن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي طلبت تمكينها من 24 ساعة لدراسة هذه الفصول المقترحة وتداعياتها على التوازنات المالية والى مدى تلائمها مع قانون المالية موضحا “وفق وزيرة المالية قد تكون هناك ضمن هذه الفصول المقترحة مكانها ليس قانون المالية بل تكون في صيغة قوانين عادية”.

ولفت عضو لجنة المالية الى وجود سعي من قبل لجنة المالية الى ضم الفصول المشابهة مضيفا “وقد طلبنا من رؤساء الكتل العمل على تجميع ما يمكن من الفصول المتشابهة..اضافة الى دراسة التداعيات المالية لهذه المقترحات ومدى امكانية تأجيلها الى السنة المقبلة باعتبار وجود فصول تم تمريرها ولها تداعيات مالية هامة على التوازنات المالية للدولة”.

واشار النائب أن الجلسة العامة ستسأنف اليوم الاثنين في حدود الساعة الثانية بعد الزوال.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



