مشروع قانون المالية 2026: لجنة متناصفة تنظر في الفصول الخلافية

تم بمبادرة من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تكوين لجنة متناصفة ستتولى النظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك تبعا لمصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.

وعقدت اللجنة المتناصفة التي تضم خمسة اعضاء من مجلس نواب الشعب وخمسة اعضاء من المجلس الوطني للجهات والاقاليم، اجتماعا امس الاحد 7 ديسمبر، حيث تمّ التوافق على تكوين مكتب اللجنة وذلك كالآتي:

رئيس اللجنة: ظافر الصغيري

نائب رئيس اللجنة: سليم سالم

المقرر : أسامة سحنون

وقد شرعت اللجنة في أشغالها المتعلقة بالنظر في مختلف التعديلات بهدف التوصل الى مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف، يعرض لاحقا على جلسة عامة مشتركة وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

