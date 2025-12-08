Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

مشروع قانون المالية 2026: لجنة متناصفة تنظر في الفصول الخلافية

تم بمبادرة من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تكوين لجنة متناصفة ستتولى النظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك تبعا لمصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.

وعقدت اللجنة المتناصفة التي تضم خمسة اعضاء من مجلس نواب الشعب وخمسة اعضاء من المجلس الوطني للجهات والاقاليم، اجتماعا امس الاحد 7 ديسمبر، حيث تمّ التوافق على تكوين مكتب اللجنة وذلك كالآتي:

رئيس اللجنة: ظافر الصغيري

نائب رئيس اللجنة: سليم سالم

المقرر : أسامة سحنون

وقد شرعت اللجنة في أشغالها المتعلقة بالنظر في مختلف التعديلات بهدف التوصل الى مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف، يعرض لاحقا على جلسة عامة مشتركة وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

366
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة

366
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية
330
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
287
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي
278
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
270
الأخبار

الجنائية الدولية : محاكمة نتنياهو غيابياً أمر وارد
258
الأخبار

سيف الدّين الجزيري : “يجب أن نستغلّ الفرصة و نفوز أمام قطر” (فيديو)
251
الأخبار

إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتجاوز 900 قتيل (الإنقاذ)
246
رياضة

تونس – قطر : سامي الطرابلسي يتحدث عن مصير نسور قرطاج (فيديوهات)
242
الأخبار

برنامج مباريات المنتخب الوطني في الدّور الأوّل لكأس العالم

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى