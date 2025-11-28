مشروع قانون المالية 2026: مناقشات عامة لإقرار 7 فصول جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp





الجلسة العامة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، يوم الجمعة، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي بات يضم 61 فصلاً عقب التعديلات المقترحة داخل لجنتي المالية والميزانية، وإضافة 7 فصول جديدة إلى النسخة الأصلية.

وكانت الحكومة قد قدّمت مشروعها الأولي متضمّنًا 57 فصلًا، غير أنّ اللجنتين أسقطتا 3 فصول خلال مرحلة الدراسة، وهي الفصول 20 و47 و50.

ويتعلق الفصل 20 المرفوض بمقترح حكومي لتنقيح أحكام الفقرة الثالثة من الفقرة 6 للفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018، والمتصلة بتحديد نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المفروضة على الشركات التي تخضع لضريبة بـ 40% أو 35%.

أما الفصل 47، الذي رفضته اللجنتان، فيتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية في اتجاه التخفيض، في إطار تشجيع الطاقات المتجددة. وتم كذلك إسقاط الفصل 50 لأسباب تتعلق بعدم التوافق حول مضمونه.

المصدر: وات

