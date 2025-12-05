مشروع قانون المالية 2026 : نواب الغرفة الثانية يقترحون فصول إضافية.. ورئيس لجنة المالية يكشف التفاصيل (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد النائب سليم سالم رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن حوالي 30 مقترحا ورد على مكتب لجنة المالية لتمريرها للجلسة خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026 كاشفا أنه سيقع النظر فيها اليوم في اجتماع للجنة المالية.

واعتبر سالم أن الجلسة العامة أمس في البرلمان تضمنت أغلب الفصول الخلافية التي كانت داخل لجنة المالية بين المجلسين مضيفا ” الزملاء النواب بالبرلمان مرروا أغلب الفصول التي كنا نعتقد أنها ستكون خلافية..”.

وأشار محدثنا الى ان الجلسة المتناصفة بين الغرفتين ستكون غالبا حتمية باعتبار وجود فصول إضافية من قبل نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ورجّح رئيس لجنة المالية أن لا تتجاوز أشغال الجلسات العامة لنواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليومين أو الثلاثة مؤكدا سعي جميع النواب الى احترام الآجال الدستورية للمصادقة على قانون المالية والمسقفة بتاريخ 10 ديمسبر من كل سنة.

