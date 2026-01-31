مشروع قانون لاحتضان تونس مقر مركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أحال مكتب البرلمان إلى لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج مشروع قانون مودع من قبل وزارة التجارة يتعلق بمقر الاتحاد الافريقي.

و يتكون نص المشروع من فصل وحيد يقضي بالموافقة على الاتفاق المبرم في جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية و مفوضية الاتحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة.

و بيّنت وزارة التجارة ان التوقيع على اتفاقية احتضان تونس مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة، على هامش أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي سنة 2022، خطوة مهمة نحو استكمال مسار احتضان تونس مقر المركز و هو مسار انطلق منذ قرار القمة العادية 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في اثيوبيا سنة 2020 والذي تم خلاله اختيار تونس لاحتضان المقر من بينها عدة دول عبرت عن رغبتها في ذلك .

و يمثل مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة أول منصة للبحث والابتكار تبادل الخبرات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق على المستوى القاري و يقدم الاستشارات للحكومات الإفريقية لتسريع نسق تحقيق الأهداف التنموية و تسهيل النفاذ إلى التمويلات وفق برنامج استراتيجي ضمن أجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063 .

و بيّنت الوزارة أن احتضان مقر المركز سيكون تونس من امتيازات إضافية وأهمها مساهمته في إبرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تطوير خبرة الإطارات التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتدابات التي ستقوم بها هذه المؤسسة الافريقية و خلق حركية اقتصادية وسياحية بمناسبة مختلف الأنشطة التي سينظمها المركز في تونس .

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



