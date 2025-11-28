مشروع قانون مالية 2026: 37 مليون دينارا كلفة التشجيع على إنتداب أصحاب الشهائد العليا في القطاع الخاص [فيديو]

أكد النائب محمد بن حسين مقرر لجنة المالية خلال تلاوته لتقرير لجنة المالية المشتركة أن ووفق الفصل 13 من مشروع قانون مالية 2026 المتعلق بالتشجيع على انتداب حاملي الشهائد العليا في القطاع الخاص أن الكلفة الاجمالية لانتدابهم تقدر بـ37 مليون دينار تونسي.
واشار النائب ان النواب طالبوا بضمانات ضد التشغيل الهش ودراسة الجدوى لافتا الى أن ممثلي وزارة المالية أكدوا ان مجلة الشغل توفر الظوابط الكفيلة بحماية المنتدبين.
ولفت النائب الى ان وزيرة المالية أكدت ان الاعتمادات لتشغيل المعنيين بالفصل 13 مدرجة بميزانية الشؤون الاجتماعية.
