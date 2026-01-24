مشروع محطة استشفائية جديدة بحامة الجريد باستثمار يناهز 7 ملايين دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الاستشفاء بالمياه العذبة والمياه المعدنية جلسة خُصّصت للنظر في مشروع إحداث محطة استشفائية جديدة بمعتمدية حامة الجريد من ولاية توزر، حيث تم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل حول المكونات الأساسية لهذا المشروع.

و من المنتظر أن يُنجز المشروع خلال مرحلته الأولى على مساحة تناهز 3 هكتارات، و بكلفة استثمارية تُقدّر بحوالي 7 ملايين دينار.

و يأتي هذا المشروع في إطار السعي إلى تثمين الموارد الطبيعية بالجهة وتعزيز السياحة الاستشفائية، وذلك بعد إحالة ملف الدراسة الأولية الخاصة بالمحطة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية توزر.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



