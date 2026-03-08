Français
Anglais
العربية
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل

دخل مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة (ولاية سوسة) مرحلة حاسمة في مسار اجراءات انجازه، وسط توقعات بأن يتحول إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني ومنصة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري الدولي.

و يهدف هذا المشروع النموذجي الضخم، المصمم وفق أرقى المعايير العالمية، إلى خلق حوالي 52 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، وفق معطيات وجههتها وزارة النقل في رد على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب، حليم بوسمة.

و على المستوى الميداني، أحرز المشروع تقدما ملموسا في إجراءات تصفية الحوزة العقارية.

و تأتي هذه الحركية تنفيذا لقرارات لجنة المشاريع الكبرى الصادرة في 15 جويلية 2025، والتي نصت على تسريع الخطوات التنفيذية بصفة مندمجة، بما في ذلك تحيين الدراسات الفنية و التحضير لإطلاق طلب عروض دولي مسبوق بانتقاء لاختيار أفضل الشركاء لإنجاز الميناء و المنطقة اللوجستية التابعة له.

و تعمل الجهات المعنية، حاليا، على ضبط الصيغ الفنية والمالية الأكثر نجاعة لتجسيد المشروع، مع التركيز على استقطاب التمويلات اللازمة بما يضمن الجدوى الاقتصادية ويحفظ السيادة الوطنية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

311
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل: اقتراح التخلي بصفة نهائية عن مشروع إنجاز مطار جديد خارج العاصمة في الوقت الحالي

311
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
301
الأخبار

ليبيا: تحديد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الإسلام القذافي
291
الأخبار

السعودية :اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية
267
اقتصاد وأعمال

رئاسة الحكومة : دورة تكوينية حول القيادة الادارية و تحسين مناخ الاستثمار
258
الأخبار

وزيرا الداخلية و الدفاع يشرفان على إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس
253
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية: الشروع في إعداد كراس شروط قصد إعلان طلب عروض لاختيار خبراء لإعادة هيكلة الشركة
253
الأخبار

منح الصبغة الجامعية لمستشفى محمود الماطري بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس و أقسام طبية بعدد من الولايات
240
الأخبار

الصادق بلعيد في ذمّة الله
240
أخر الأخبار

باجة : حملات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم والغدة الدرقية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى