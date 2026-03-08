مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دخل مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة (ولاية سوسة) مرحلة حاسمة في مسار اجراءات انجازه، وسط توقعات بأن يتحول إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني ومنصة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري الدولي.

و يهدف هذا المشروع النموذجي الضخم، المصمم وفق أرقى المعايير العالمية، إلى خلق حوالي 52 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، وفق معطيات وجههتها وزارة النقل في رد على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب، حليم بوسمة.

و على المستوى الميداني، أحرز المشروع تقدما ملموسا في إجراءات تصفية الحوزة العقارية.

و تأتي هذه الحركية تنفيذا لقرارات لجنة المشاريع الكبرى الصادرة في 15 جويلية 2025، والتي نصت على تسريع الخطوات التنفيذية بصفة مندمجة، بما في ذلك تحيين الدراسات الفنية و التحضير لإطلاق طلب عروض دولي مسبوق بانتقاء لاختيار أفضل الشركاء لإنجاز الميناء و المنطقة اللوجستية التابعة له.

و تعمل الجهات المعنية، حاليا، على ضبط الصيغ الفنية والمالية الأكثر نجاعة لتجسيد المشروع، مع التركيز على استقطاب التمويلات اللازمة بما يضمن الجدوى الاقتصادية ويحفظ السيادة الوطنية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



