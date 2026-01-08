Français
الأخبار

مشكاة سلامة الخالدي تتباحث مع الرئيس الجديد لمجلس إدارة البنك التونسي السعودي مستقبل البنك

أعلنت وزارة المالية أن مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية استقبلت أمس، بمقر الوزارة السيد عبد الرحمان بن محمد عداس رئيس مجلس إدارة البنك التونسي السعودي المنتهية مهامه، والسيد إيهاب بن يوسف لنجوي رئيس مجلس الإدارة المعيّن، وذلك في إطار تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.

وأضافت الوزارة أن  اللقاء خصّص للتباحث حول مستقبل البنك وضرورة العمل على تطويره وتعزيز قدراته في إطار خطة إصلاحية متكاملة تقوم على تحسين الحوكمة وتعزيز وتعصير آليات التدبير بما يضمن النجاعة وحسن توظيف موارده ويدعم الثّقة في المؤسسة لتكون قادرة على مواكبة الأولويات والمستجدات الاقتصادية لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء أكّدت وزيرة المالية حرص الوزارة على مواصلة التّنسيق والتّعاون مع الجانب السعودي والعمل المشترك لدعم البنك والرّقي به بما يعزّز العلاقات الثنائية التونسية السعودية.

