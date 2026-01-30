Français
مصالح ولاية أريانة تحذّر من التقلبات الجويّة المرتقبة و تدعو إلى توخي أقصى درجات الحيطة و الحذر

أصدرت مصالح ولاية أريانة، اليوم الجمعة، بلاغا تحذيريا دعت فيه المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة و الحذر، وذلك تبعا لنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تضمّنت توقّعات بتسجيل تقلّبات جوية هامة بداية من عشية اليوم الجمعة لتتواصل غدا السبت بأكثر حدّة.

و أوصت ذات المصالح في بلاغها بتجنّب المجازفة بعبور الأودية ومجاري المياه والطرقات المغمورة، مع التخفيض من السرعة واحترام مسافة الأمان خاصة أثناء هبوب الرياح القوية و نزول الأمطار.

و دعت إلى تثبيت اللافتات الإشهارية والأجسام القابلة للسقوط والرافعات الثقيلة المعدة للبناء، وعدم ترك السيارات رابضة تحت الأشجار، كما نبّهت من المكوث قرب الأشجار والأعمدة و الأسلاك الكهربائية.

و أشارت إلى أن مصالح الحماية المدنية وبقية الهياكل المتدخلة بالجهة، في حالة جاهزية تامة، قصد التدخل العاجل في حالة تسجيل أي طارئ أو طلب للنجدة، وفق نصّ البلاغ.

