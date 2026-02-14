مصرع و إصابة 26 شخصا في تصادم حافلتين جنوبي كوت ديفوار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لقى عشرة أشخاص مصرعهم و أصيب 16 آخرون في حادث تصادم بين حافلتين وقع بين قريتي تولاكرو و براهيماكرو في بلدية تياسالي جنوبي كوت ديفوار.

و أفاد مصدر أمني، وفقا لموقع (نيوز ابيدجان) الإخباري، اليوم السبت بأن إحدى الحافلتين، التي كانت تسير على محور ديفو–تياسالي، حاولت تفادي شاحنة صهريج متوقفة على الطريق، قبل أن تصطدم وجها لوجه بحافلة أخرى كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

و أشار المصدر الأمني، إلى أن خمسة ركاب لقوا حتفهم في مكان الحادث، فيما تم نقل 16 مصابا إلى مرافق صحية، حيث توفي خمسة آخرون لاحقا متأثرين بجراحهم.

و تعد القيادة المتهورة و سوء حالة المركبات و تدهور البنية التحتية للطرق ، من بين أبرز أسباب حوادث السير في كوت ديفوار.

