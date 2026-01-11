Français
Anglais
العربية
الأخبار

مصرع 6 أشخاص بينهم مغني شهير في حادث تحطم طائرة بوسط كولومبيا

مصرع 6 أشخاص بينهم مغني شهير في حادث تحطم طائرة بوسط كولومبيا

لقي ستة أشخاص، من بينهم المغني الكولومبي الشهير ييسون خيمينيز، مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة في وسط كولومبيا، بحسب ما أعلنته السلطات الكولومبية، ولا يوجد أي ناجين.

و نقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، اليوم الأحد، عن وزارة النقل الكولومبية، أن الطائرة الخاصة تحطمت بالقرب من مطار بايبا، في إقليم بوياكا، بعد وقت قصير من إقلاعها متجهة إلى مدينة ميديلين (شمال غربي البلاد).

و أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تعجز عن الارتفاع، قبل أن ترتطم بسرعة عالية بحقل في نهاية المدرج و تشتعل فيها النيران.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

399
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

374
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
369
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
297
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
292
الأخبار

خطاب إيتو المؤثر بعد الخسارة أمام المغرب
285
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي
274
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…
263
الأخبار

تعيين طاقم تحكيم مباراة الترجي و اتحاد بن قردان
262
الأخبار

وزير الخارجيّة يشارك في مجلس وزراء خارجية منظّمة التّعاون الإسلامي
257
الأخبار

تونس في قلب التحرك الدبلوماسي الإسلامي: النفطي يشارك في اجتماع طارئ بجدة حول الصومال وفلسطين

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى