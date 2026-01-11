مصرع 6 أشخاص بينهم مغني شهير في حادث تحطم طائرة بوسط كولومبيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لقي ستة أشخاص، من بينهم المغني الكولومبي الشهير ييسون خيمينيز، مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة في وسط كولومبيا، بحسب ما أعلنته السلطات الكولومبية، ولا يوجد أي ناجين.

و نقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، اليوم الأحد، عن وزارة النقل الكولومبية، أن الطائرة الخاصة تحطمت بالقرب من مطار بايبا، في إقليم بوياكا، بعد وقت قصير من إقلاعها متجهة إلى مدينة ميديلين (شمال غربي البلاد).

و أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تعجز عن الارتفاع، قبل أن ترتطم بسرعة عالية بحقل في نهاية المدرج و تشتعل فيها النيران.

